Силы ПВО сбили 15 беспилотников над Курской областью и Азовским морем

Вечером 29 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о пострадавших при атаке беспилотников на регион. Дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района, в результате чего мужчина получил осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Другой удар пришелся на деревню Кекино Глушковского района, житель которой получил ранения ног. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили их в Курскую областную больницу.