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Силы ПВО сбили 15 беспилотников над Курской областью и Азовским морем

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Десять БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, еще пять – над акваторией Азовского моря.

С 23:00 мск 29 июня до 0:00 мск 30 июня силы ПВО ликвидировали над Азовским морем два украинских БПЛА.

Вечером 29 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о пострадавших при атаке беспилотников на регион. Дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района, в результате чего мужчина получил осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Другой удар пришелся на деревню Кекино Глушковского района, житель которой получил ранения ног. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили их в Курскую областную больницу.

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