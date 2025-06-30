Мишустин уволил замминистра финансов Алексея Лаврова

Лавров считается одним из создателей программно-целевого формирования бюджета, ориентированного на конечный результат, с постепенным переходом к программному бюджету. Его назначение на должность замглавы Минфина преследовало цель разработки схемы бюджетного планирования в целях повышения эффективности бюджетных расходов на региональном уровне.