Мишустин уволил замминистра финансов Алексея Лаврова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности замминистра финансов Алексея Лаврова в связи с выходом на пенсию. Это следует из соответствующего распоряжения.
Лавров родился 30 июня 1959 г. в Казани. В июне 2011 г. председателем правительства РФ Владимиром Путиным был назначен восьмым заместителем министра финансов Алексея Кудрина для курирования вопросов бюджетных реформ, формирования государственных программ и государственного финансового контроля.
Лавров считается одним из создателей программно-целевого формирования бюджета, ориентированного на конечный результат, с постепенным переходом к программному бюджету. Его назначение на должность замглавы Минфина преследовало цель разработки схемы бюджетного планирования в целях повышения эффективности бюджетных расходов на региональном уровне.