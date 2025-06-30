США и Израиль согласовывают дату визита Нетаньяху в Вашингтон
США работают над согласованием даты визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Я знаю, что он [Нетаньяху] выразил заинтересованность в визите в Вашингтон и встрече с президентом [Дональдом Трампом], и мы работаем над выбором даты для этого», – сказала Левитт на пресс-брифинге.
Визит должен состояться на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и достигнутого перемирия с Ираном.
13 июня противостояние между Ираном и Израилем перешло в фазу острого конфликта. В этот день израильские силы нанесли удары по ядерным объектам на территории Ирана и устранили нескольких высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал ракетные и беспилотные атаки по Тель-Авиву. 22 июня к боевым действиям присоединились Соединенные Штаты, нанеся удары по трем ядерным объектам в Иране – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.