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Reuters: около 1500 алавитов были убиты в Сирии после смены власти

Ведомости

Около 1500 сирийских алавитов были убиты в ходе волны насилия, охватившей районы на побережье Сирии с 7 по 9 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев, документы и внутренние источники. Массовые убийства стали ответом на восстание бывших офицеров, лояльных свергнутому президенту Башару Асаду. Расследование установило, что в расправах участвовали вооруженные группировки, связанные с новым руководством страны, пришедшим к власти после падения Дамаска.

В некоторых деревнях были уничтожены целые семьи, а в отдельных случаях – полностью вытеснено все алавитское население. В одной деревне из 30 убитых — десять детей, в другом районе 45 из 253 жертв – женщины.

Reuters проследило цепочку командования, ведущую от исполнителей нападений к лицам, сотрудничающим с новой администрацией Сирии, сформированной после падения Дамаска. Ее возглавляет Ахмед аль-Шараа – бывший лидер радикальной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ)» (HTS), ранее входившей в состав «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка). Несмотря на то, что HTS и ряд связанных с ней формирований уже давно находятся под санкциями ООН и других международных структур, они продолжают занимать должности в новой сирийской власти.

Официальный Дамаск не прокомментировал выводы расследования. Однако губернатор провинции Тартус Ахмед аль-Шами в интервью Reuters признал факты «нарушений» в отношении мирных жителей и подтвердил гибель около 350 алавитов в своем регионе, что соответствует данным агентства. При этом он заявил, что «секта алавитов не является мишенью» и нуждается в защите наравне с остальным населением страны.

События происходят на фоне постепенного снятия американских санкций с Сирии. Представитель ЕС осудил преступления против гражданского населения, но не пояснил, почему многие из бывших подразделений HTS не внесены в обновленные санкционные списки. Госдепартамент США и министерство финансов не ответили на запросы Reuters.

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