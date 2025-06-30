Reuters: около 1500 алавитов были убиты в Сирии после смены власти

Reuters проследило цепочку командования, ведущую от исполнителей нападений к лицам, сотрудничающим с новой администрацией Сирии, сформированной после падения Дамаска. Ее возглавляет Ахмед аль-Шараа – бывший лидер радикальной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) » (HTS), ранее входившей в состав «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка). Несмотря на то, что HTS и ряд связанных с ней формирований уже давно находятся под санкциями ООН и других международных структур, они продолжают занимать должности в новой сирийской власти.