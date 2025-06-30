Reuters: около 1500 алавитов были убиты в Сирии после смены власти
Около 1500 сирийских алавитов были убиты в ходе волны насилия, охватившей районы на побережье Сирии с 7 по 9 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев, документы и внутренние источники. Массовые убийства стали ответом на восстание бывших офицеров, лояльных свергнутому президенту Башару Асаду. Расследование установило, что в расправах участвовали вооруженные группировки, связанные с новым руководством страны, пришедшим к власти после падения Дамаска.
В некоторых деревнях были уничтожены целые семьи, а в отдельных случаях – полностью вытеснено все алавитское население. В одной деревне из 30 убитых — десять детей, в другом районе 45 из 253 жертв – женщины.
Reuters проследило цепочку командования, ведущую от исполнителей нападений к лицам, сотрудничающим с новой администрацией Сирии, сформированной после падения Дамаска. Ее возглавляет Ахмед аль-Шараа – бывший лидер радикальной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам
Официальный Дамаск не прокомментировал выводы расследования. Однако губернатор провинции Тартус Ахмед аль-Шами в интервью Reuters признал факты «нарушений» в отношении мирных жителей и подтвердил гибель около 350 алавитов в своем регионе, что соответствует данным агентства. При этом он заявил, что «секта алавитов не является мишенью» и нуждается в защите наравне с остальным населением страны.
События происходят на фоне постепенного снятия американских санкций с Сирии. Представитель ЕС осудил преступления против гражданского населения, но не пояснил, почему многие из бывших подразделений HTS не внесены в обновленные санкционные списки. Госдепартамент США и министерство финансов не ответили на запросы Reuters.