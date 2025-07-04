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Алиев рассказал о «великом возвращении» в Карабах

Ведомости

Баку организовал возвращение вынужденно перемещенных лиц в 16 населенных пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Реализуется программа "Великое возвращение". На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел», – сказал он (цитата по ТАСС).

Сейчас на этих территориях находятся более 50 000 человек. Также специальная комиссия оценила ущерб, нанесенный Азербайджану, примерно в $150 млрд.

19 сентября 2023 г. Азербайджан начал боевые действия на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

В начале октября 2023 г. сообщалось, что Карабах покинули свыше 100 000 из заявленных властями НКР 120 000 жителей, большая их часть обосновались в соседней Армении. Алиев в декабре того же года заявил, что Баку намерен переселить в Нагорный Карабах более 140 000 человек.

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