Алиев рассказал о «великом возвращении» в Карабах

19 сентября 2023 г. Азербайджан начал боевые действия на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.