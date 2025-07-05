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КПРФ выбрала руководство партии

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5 июля по итогам XIX съезда КПРФ прошел организационный пленум Центрального комитета партии. В ходе заседания были избраны руководящие органы и сформирован состав президиума. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Председателем ЦК КПРФ единогласно избран Геннадий Зюганов. Первыми заместителями председателя остались Иван Мельников и Юрий Афонин, заместителями – Владимир Кашин, Дмитрий Новиков и Леонид Калашников.

В результате тайного голосования в президиум ЦК КПРФ вошли 22 человека: Станислав Аниховский, Николай Арефьев, Юрий Афонин, Николай Васильев, Мария Дробот, Геннадий Зюганов, Александр Ивачев, Леонид Калашников, Георгий Камнев, Владимир Кашин, Андрей Клычков, Николай Коломейцев, Борис Комоцкий, Валентин Коновалов, Роман Кононенко, Анатолий Локоть, Иван Мельников, Дмитрий Новиков, Сергей Обухов, Казбек Тайсаев, Николай Харитонов и Виктор Царихин.

Новый состав руководящих органов партии приступил к работе сразу после завершения пленума.

5 июля в Московской области начал работу XIX съезд партии. Торжественное открытие форума провел Зюганов.

С приветственным словом от имени президента России Владимира Путина выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В рамках съезда Зюганов вручил партийные билеты новым членам КПРФ и наградил ветеранов партии за их многолетнюю деятельность.

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