Генсек НАТО предупредил о превосходстве России в производстве боеприпасов
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем все страны альянса за год. В интервью The New York Times он назвал это «огромным геополитическим вызовом», отметив беспрецедентные темпы восстановления российского военного потенциала.
«Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год», – сказал он. Рютте призвал страны НАТО срочно наращивать оборонные расходы, заявив, что текущие 2% ВВП недостаточны для обеспечения безопасности. По его словам, альянсу необходимо развивать оборонную промышленность и кибербезопасность, несмотря на значительные финансовые затраты.
«Если мы не достигнем планки в 5% ВВП, нам придется выучить русский язык», – предупредил генсек, подчеркивая серьезность ситуации.
По итогам гаагского саммита страны НАТО договорились увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 г., с промежуточным пересмотром целей в 2029 г. Эти меры призваны сократить нарастающий разрыв с российским ВПК.