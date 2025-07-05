Генсек НАТО предупредил о превосходстве России в производстве боеприпасов

«Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год», – сказал он. Рютте призвал страны НАТО срочно наращивать оборонные расходы, заявив, что текущие 2% ВВП недостаточны для обеспечения безопасности. По его словам, альянсу необходимо развивать оборонную промышленность и кибербезопасность, несмотря на значительные финансовые затраты.