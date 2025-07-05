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Генсек НАТО предупредил о превосходстве России в производстве боеприпасов

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем все страны альянса за год. В интервью The New York Times он назвал это «огромным геополитическим вызовом», отметив беспрецедентные темпы восстановления российского военного потенциала.

«Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год», – сказал он. Рютте призвал страны НАТО срочно наращивать оборонные расходы, заявив, что текущие 2% ВВП недостаточны для обеспечения безопасности. По его словам, альянсу необходимо развивать оборонную промышленность и кибербезопасность, несмотря на значительные финансовые затраты.

«Если мы не достигнем планки в 5% ВВП, нам придется выучить русский язык», – предупредил генсек, подчеркивая серьезность ситуации.

По итогам гаагского саммита страны НАТО договорились увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 г., с промежуточным пересмотром целей в 2029 г. Эти меры призваны сократить нарастающий разрыв с российским ВПК.

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