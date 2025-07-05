Илон Маск объявил о создании новой политической партии в США

Данные последнего полноценного опроса на эту тему агентства Gallup от 1 октября 2024 г. показывали, что идею поддерживает 58%, хотя аналогичное исследование осенью 2023 г. показывало 63%. При этом в 2024 г. 43% избирателей относили себя к независимым, а остальные 56% – к демократам и республиканцам поровну.