Илон Маск объявил о создании новой политической партии в США
В США сформирована партия Америки, заявил миллиардер и экс-советник президента Дональда Трампа Илон Маск 5 июля на своей странице в Х.
«Когда дело касается обанкрочивания нашей страны разбазариванием денег и коррупционными схемами, то мы живем в однопартийной системе, а не в условиях демократии. Сегодня сформирована партия Америки, чтобы вернуть вам свободу», – написал бизнесмен.
1 июля Маск заявил, что создаст новую партию на следующий же день после утверждения «Большого прекрасного законопроекта» Дональда Трампа. Докумуент был одобрен конгрессом 3 июля и подписан Трампом 4 июля.
Маск был одним из главных противников законопроекта и утверждал, что он значительно увеличит дефицит бюджета и усидит долговую нагрузку на США.
Данные последнего полноценного опроса на эту тему агентства Gallup от 1 октября 2024 г. показывали, что идею поддерживает 58%, хотя аналогичное исследование осенью 2023 г. показывало 63%. При этом в 2024 г. 43% избирателей относили себя к независимым, а остальные 56% – к демократам и республиканцам поровну.
Идея третьей партии в США довольно популярна и не единожды была реализована. Согласно открытым данным, кроме республиканской и демократической в США насчитывается еще до 50–60 партий (если считать и действующие только в одном штате).