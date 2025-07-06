Захарова: Зеленский ищет подтверждения легитимности через встречу с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский стремится организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы «переподтвердить» свою легитимность не через законные процедуры, а альтернативными способами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Потому что ему нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», – сказала Захарова в эфире программы «Большой вопрос».
По ее словам, Зеленский «до безумия боится», что его перестанут воспринимать как значимую фигуру на международной арене.
Захарова подчеркнула, что такая активность украинского лидера связана со страхом потерять поддержку Запада и быть «отодвинутым» на второй план.
Ранее в Киеве неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Москвой, однако Россия настаивает, что диалог возможен только с учетом «новых территориальных реалий».
3 июля Зеленский заявил, что достижение мира требует переговоров на уровне лидеров. 19 июня на ПМЭФе Путин заявил о готовности к диалогу с Зеленским, но поставил под сомнение его легитимность после истечения президентского срока.