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Над регионами России уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром и днем 6 июля перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионам РФ, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. 

Дроны были сбиты в период с 08:30 до 14:00 мск, уточнили в оборонном ведомстве. В частности, 21 беспилотник был уничтожен и перехвачен над территорией Брянской области, семь БПЛА было сбито в небе над Орловской областью. 

Попытки атак фиксировались также над территориями Тульской (шесть), Белгородской (две) и Курской (две) областей. Один беспилотник обнаружили в небе над Калужской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений в результате попыток атак. По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, в поселке Красная Яруга при атаке дрона пострадала женщина. Беспилотник ударил по многоквартирного дому, в результате детонации там повреждено остекление.

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