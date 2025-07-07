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Винницкий ТЦК приостановил работу на фоне ударов по пунктам мобилизации

Ведомости

Винницкий областной территориальный центр комплектования (ТЦК), выполняющий функции военкомата, временно прекратил работу по основному адресу из-за «напряженной ситуации в стране».

«Винницкий областной ТЦК и СП сейчас приостанавливает свою деятельность по адресу: улица Даниила Галицкого, 31», – говорится в сообщении учреждения в социальной сети Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

При этом указаны альтернативные адреса, где граждане смогут решать вопросы медицинского обеспечения, социального сопровождения и другие.

По данным украинского издания «Страна.ua», за последнюю неделю были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге, Полтаве и других городах.

В апреле 2024 г. Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов, направленных на ужесточение правил мобилизации. После этого в украинских СМИ регулярно появляется информация о насильственных действиях сотрудников ТЦК в отношении граждан. Так, сын президента США Дональд Трамп-младший назвал мобилизацию на Украине «абсолютным злом» после публикации видеоролика, демонстрирующего принудительное задержание мужчины на улице сотрудниками военкомата.

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