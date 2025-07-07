Винницкий ТЦК приостановил работу на фоне ударов по пунктам мобилизации

В апреле 2024 г. Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов, направленных на ужесточение правил мобилизации. После этого в украинских СМИ регулярно появляется информация о насильственных действиях сотрудников ТЦК в отношении граждан. Так, сын президента США Дональд Трамп-младший назвал мобилизацию на Украине «абсолютным злом» после публикации видеоролика, демонстрирующего принудительное задержание мужчины на улице сотрудниками военкомата.