Винницкий ТЦК приостановил работу на фоне ударов по пунктам мобилизации
Винницкий областной территориальный центр комплектования (ТЦК), выполняющий функции военкомата, временно прекратил работу по основному адресу из-за «напряженной ситуации в стране».
«Винницкий областной ТЦК и СП сейчас приостанавливает свою деятельность по адресу: улица Даниила Галицкого, 31», – говорится в сообщении учреждения в социальной сети Facebook
При этом указаны альтернативные адреса, где граждане смогут решать вопросы медицинского обеспечения, социального сопровождения и другие.
По данным украинского издания «Страна.ua», за последнюю неделю были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге, Полтаве и других городах.
В апреле 2024 г. Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов, направленных на ужесточение правил мобилизации. После этого в украинских СМИ регулярно появляется информация о насильственных действиях сотрудников ТЦК в отношении граждан. Так, сын президента США Дональд Трамп-младший назвал мобилизацию на Украине «абсолютным злом» после публикации видеоролика, демонстрирующего принудительное задержание мужчины на улице сотрудниками военкомата.