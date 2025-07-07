Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом

В тот же день сообщалось, что на юге Воронежской области из-за падения обломков украинских БПЛА на ж/д пути были зафиксированы повреждения контактной сети на перегоне Журавка – Митрофановка. 15 пассажирских поездов задержали на период от 7 до 57 минут. Сейчас движение восстановлено. За ночь российские системы ПВО уничтожили 91 беспилотник над регионами страны. Большая их часть (20) была ликвидирована над территорией Белгородской области.