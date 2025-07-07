Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 21:40 до 22:15 мск уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

7 июля украинские БПЛА атаковали три муниципалитета Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Чайки в результате детонации FPV-дрона повреждена кровля одного из сельскохозяйственных предприятий. В селе Ясные Зори дрон атаковал частное домовладение – выбиты окна, повреждены фасад и забор. В поселке Майский от падения обломков сбитого беспилотника пробита кровля частного дома. В Шебекинском округе в селе Нижнее Березово-второе с беспилотника сброшено взрывное устройство, осколками посечены два легковых автомобиля.

На участке автодороги Архангельское – Шамино дрон атаковал легковой автомобиль: повреждены стекла и кузов. Еще один автомобиль подвергся атаке на хуторе Бондаренков – машина посечена осколками. В Волоконовском районе в селе Волчья Александровка от ударов FPV-дронов уничтожен легковой автомобиль и поврежден объект связи. Также на хуторе Шаховка беспилотник поразил легковой автомобиль, повреждены стекла и кузов.

В тот же день  сообщалось, что на юге Воронежской области из-за падения обломков украинских БПЛА на ж/д пути были зафиксированы повреждения контактной сети на перегоне Журавка – Митрофановка. 15 пассажирских поездов задержали на период от 7 до 57 минут. Сейчас движение восстановлено. За ночь российские системы ПВО уничтожили 91 беспилотник над регионами страны. Большая их часть (20) была ликвидирована над территорией Белгородской области.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных