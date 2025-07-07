Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 21:40 до 22:15 мск уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
7 июля украинские БПЛА атаковали три муниципалитета Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Чайки в результате детонации FPV-дрона повреждена кровля одного из сельскохозяйственных предприятий. В селе Ясные Зори дрон атаковал частное домовладение – выбиты окна, повреждены фасад и забор. В поселке Майский от падения обломков сбитого беспилотника пробита кровля частного дома. В Шебекинском округе в селе Нижнее Березово-второе с беспилотника сброшено взрывное устройство, осколками посечены два легковых автомобиля.
На участке автодороги Архангельское – Шамино дрон атаковал легковой автомобиль: повреждены стекла и кузов. Еще один автомобиль подвергся атаке на хуторе Бондаренков – машина посечена осколками. В Волоконовском районе в селе Волчья Александровка от ударов FPV-дронов уничтожен легковой автомобиль и поврежден объект связи. Также на хуторе Шаховка беспилотник поразил легковой автомобиль, повреждены стекла и кузов.
В тот же день сообщалось, что на юге Воронежской области из-за падения обломков украинских БПЛА на ж/д пути были зафиксированы повреждения контактной сети на перегоне Журавка – Митрофановка. 15 пассажирских поездов задержали на период от 7 до 57 минут. Сейчас движение восстановлено. За ночь российские системы ПВО уничтожили 91 беспилотник над регионами страны. Большая их часть (20) была ликвидирована над территорией Белгородской области.