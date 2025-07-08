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Песков не прокомментировал возможность соболезнований из-за смерти Старовойта

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать возможность соболезнований со стороны российского лидера Владимира Путина по поводу самоубийства бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта.

«Разумеется, президенту было незамедлительно об этом доложено. Конечно же, информация такого рода всегда  такая трагическая, печальная», – сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков также заявил, что самоубийство экс-министра «не может не шокировать нормальных людей», и реакция Кремля на случившееся соответствующая.

Старовойт покончил с собой 7 июля. Это произошло после того, как Путин отправил его в отставку и предложил пост врио главы Минтранса Андрею Никитину – замминистра и экс-главе Новгородской области. Один из источников «Ведомостей» сообщал, что Старовойт мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. Предварительно, показания на него мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он проходит по делу о хищении средств, выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.

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