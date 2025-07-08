Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера «Талибана» Ахундзады

В сообщении говорится, что у МУС имеются достаточные основания полагать, что Ахундзада и Хаккани совершили преступление против человечности, выразившееся по гендерному признаку, а также по политическим мотивам в отношении лиц, считающихся «союзниками девочек и женщин». В частности, талибы (организация признана террористической и запрещена в РФ) своими указами и распоряжениями лишили женщин права на образование, неприкосновенность частной жизни, а также свободы передвижения, самовыражения, мысли, совести и религии. Предполагается, что эти преступления были совершены на территории Афганистана после смены власти в 2021 г.