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Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера «Талибана» Ахундзады

Ведомости

Палата предварительного производства II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест лидера «Талибана» Хайбуталлы Ахундзады и главного судьи движения Абдулы Хакима Хаккани. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

В сообщении говорится, что у МУС имеются достаточные основания полагать, что Ахундзада и Хаккани совершили преступление против человечности, выразившееся по гендерному признаку, а также по политическим мотивам в отношении лиц, считающихся «союзниками девочек и женщин». В частности, талибы (организация признана террористической и запрещена в РФ) своими указами и распоряжениями лишили женщин права на образование, неприкосновенность частной жизни, а также свободы передвижения, самовыражения, мысли, совести и религии. Предполагается, что эти преступления были совершены на территории Афганистана после смены власти в 2021 г.

Палата предварительного производства также сочла, что «Талибан» проводил государственную политику, которая привела к нарушениям основных прав и свобод гражданского населения. Речь идет об убийствах, тюремных заключениях, пытках, изнасилованиях и др.

Афганская группировка пришла к власти в августе 2021 г. после взятия Кабула и свержения правительства. В декабре 2023 г. Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. он был удален из реестра террористических организаций в Киргизии.

Россия 3 июля официально признала Исламский Эмират Афганистан, став первой страной, которая решилась на этот шаг. В этот же день заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у Гуля Хассана, официально вступившего в должность главы дипломатической миссии Афганистана в Москве. В МИД России подчеркивали, что акт признания нового правительства создаст дополнительный импульс для развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Этому решению предшествовала приостановка запрета на деятельность «Талибана» в России, который Москва более 20 лет считала террористическим движением. Кабул выразил надежду, что шаг РФ по признанию нового правительства «послужит примером и для других».

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