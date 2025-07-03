Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
3 июня посольство Афганистана в Москве сообщило о назначении Гуль Хассана послом страны в России. Это решение стало возможным после приостановки запрета на деятельность афганской группировки «Талибан» на территории РФ. 1 июля Кабулов уточнял, что новый посол прибудет в Москву вечером того же дня.
3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у Хассана, официально вступившего в должность главы дипломатической миссии Афганистана.
В МИД РФ подчеркнули, что акт признания правительства Исламского Эмирата Афганистан создаст дополнительный импульс для развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Россия намерена продолжать содействие Кабулу в укреплении региональной безопасности, противодействии терроризму и борьбе с наркоугрозой. Особое внимание будет уделяться развитию связей в области образования, спорта, культуры и гуманитарного сотрудничества, что послужит укреплению дружбы между народами двух стран.