Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан

В МИД РФ подчеркнули, что акт признания правительства Исламского Эмирата Афганистан создаст дополнительный импульс для развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Россия намерена продолжать содействие Кабулу в укреплении региональной безопасности, противодействии терроризму и борьбе с наркоугрозой. Особое внимание будет уделяться развитию связей в области образования, спорта, культуры и гуманитарного сотрудничества, что послужит укреплению дружбы между народами двух стран.