Замглавы МИД РФ принял копии верительных грамот у посла Афганистана
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот у нового посла Афганистана в Москве Гуль Хасана. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Внешнеполитическое ведомство считает, что официальное признание властей Афганистана придаст импульс развитию двустороннего сотрудничества стран в различных областях. Москва продолжит оказывать Кабулу содействие в укреплении региональной безопасности и борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности, говорится в сообщении.
3 июня посольство Афганистана в России сообщило о назначении Хасана послом страны в Москве. Уточнялось, что это стало возможным после приостановки запрета деятельности афганской группировки «Талибан» в России. 1 июля спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что новый посол страны прибудет в Москву вечером 1 июля. Дипломат начнет исполнять свои обязанности после протокольных процедур.
17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. По решению суда группировку исключили из реестра террористических организаций. 20 мая решение Верховного суда о приостановке запрета «Талибана» вступило в силу.
Афганская группировка пришла к власти в августе 2021 г. после взятия Кабула и свержения правительства. «Талибан» не признан ни одним из государств – членов ООН. В декабре 2023 г. Казахстан исключил группировку из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. она была удалена из реестра террористических организаций в Киргизии.