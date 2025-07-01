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Новый посол Афганистана прибудет в Россию 1 июля

Ведомости

Новый посол Афганистана в России прибудет в Москву вечером 1 июля. Он начнет исполнять свои обязанности после протокольных процедур, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в беседе с ТАСС.

16 мая Кабулов сообщал, что Афганистан представил кандидатуру посла страны в России, который на тот момент проходил межведомственное согласование в российских ведомствах.

23 апреля официальный представитель МИДа талибов Хафиз Зия Ахмад сообщал, что сформированное движением «Талибан» правительство Афганистана в ближайшее время направит в Россию своего посла.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. По решению суда движение исключено из реестра террористических организаций. Российский МИД заявлял, что снятие статуса террористической организации с движения «Талибан» создает условия для развития полноценного партнерства с Афганистаном. Такое сотрудничество, как отмечается, будет осуществляться в интересах народов обеих стран.

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