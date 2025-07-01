Новый посол Афганистана прибудет в Россию 1 июля

17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. По решению суда движение исключено из реестра террористических организаций. Российский МИД заявлял, что снятие статуса террористической организации с движения «Талибан» создает условия для развития полноценного партнерства с Афганистаном. Такое сотрудничество, как отмечается, будет осуществляться в интересах народов обеих стран.