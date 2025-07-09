ЕСПЧ возложил на РФ ответственность за сбитие рейса MH17 и конфликт на Украине

Решение принято в рамках объединенного рассмотрения четырех межгосударственных жалоб, поданных против России Украиной и Нидерландами. В их числе: жалоба Украины о нарушениях во время конфликта в Донбассе, включая сбитие MH17, жалоба Украины о якобы похищении и перемещении украинских детей в Россию; жалоба Нидерландов об обстоятельствах и последствиях гибели рейса MH17; жалоба Украины о массовых нарушениях прав человека после начала спецоперации России 24 февраля 2022 г.