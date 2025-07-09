ЕСПЧ возложил на РФ ответственность за сбитие рейса MH17 и конфликт на Украине
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию виновной в ряде нарушений прав человека на территории Украины, включая ответственность за крушение малайзийского Boeing MH17 в июле 2014 г. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.
Суд установил, что лайнер был сбит в небе над Донбассом из зенитно-ракетного комплекса «Бук», поставленного с территории РФ, и что «Москва несет ответственность за то, что сделало возможным эту трагедию».
Решение принято в рамках объединенного рассмотрения четырех межгосударственных жалоб, поданных против России Украиной и Нидерландами. В их числе: жалоба Украины о нарушениях во время конфликта в Донбассе, включая сбитие MH17, жалоба Украины о якобы похищении и перемещении украинских детей в Россию; жалоба Нидерландов об обстоятельствах и последствиях гибели рейса MH17; жалоба Украины о массовых нарушениях прав человека после начала спецоперации России 24 февраля 2022 г.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выполнять решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делам, возбужденным Украиной и Нидерландами против Москвы. «[Российская сторона] не собирается выполнять [решения ЕСПЧ]. Считаем их ничтожными», – заявил Песков.