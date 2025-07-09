МИД: Россия считает недружественным шагом запрет на въезд россиян в Армению

В конце июня бывший депутат Госдумы и сенатор Совета Федерации РФ, глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что в аэропорту Еревана «Звартнотц» после проверки документов ему сообщили о необходимости вернуться в Россию. Пр его словам, это было объяснено тем, что Клинцевич «не въездной». В Армению Клинцевич прилетел с частным визитом.