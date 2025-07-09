МИД: Россия считает недружественным шагом запрет на въезд россиян в Армению
Запрет гражданам РФ на въезд в Армению противоречит союзническому характеру российско-армянского взаимодействия. Москва рассматривает такой шаг как недружественный, заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова на брифинге.
По словам дипломата, тему «стоп-листов» в отношениях с Арменией приходится комментировать довольно часто. Москва неоднократно призывала армянских партнеров прекратить эту «порочную практику». Захарова также рассказала, что министры иностранных дел обеих стран рассматривали данный вопрос в ходе майского визита главы МИДа РФ Сергея Лаврова в Армению.
«Армянской стороне были предложены конкретные шаги, поэтому мы ждем реакции Еревана», – подчеркнула Захарова.
В конце июня бывший депутат Госдумы и сенатор Совета Федерации РФ, глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что в аэропорту Еревана «Звартнотц» после проверки документов ему сообщили о необходимости вернуться в Россию. Пр его словам, это было объяснено тем, что Клинцевич «не въездной». В Армению Клинцевич прилетел с частным визитом.