Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Рубио заявил об истощении арсеналов стран НАТО после поставок оружия Киеву

Ведомости

Оборонный потенциал НАТО требует масштабного восстановления, так как арсеналы вооружений стран Европы оказались истощены после поставок боеприпасов и оружия на Украину, заявил госсекретарь США Марко Рубио в колонке для издания USA Today.

«Европа исчерпала свои скромные запасы вооружений <...>. Это положило конец десятилетиям пренебрежения оборонными расходами со стороны союзников», – написал он. Среди элементов, которые необходимо восстановить, Рубио назвал системы ПВО, артиллерию и средства управления и контроля.

Госсекретарь США также напомнил о решении НАТО поднять расходы на военную сферу до 5% ВВП к 2030 г. и подчеркнул, что США остались единственной страной, которая имеет потенциал полностью удовлетворить оборонные потребности Европы с помощью своей промышленности.

8 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» является сигналом того, что Европа не бросит Украину. По его словам, объединение стран, в котором обсуждается возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня, будет добиваться переговоров с Россией для урегулирования конфликта. В коалицию входят европейские страны, а также Канада.

Генсек НАТО Марк Рютте уже предупреждал, что Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем все страны альянса за год. Он назвал это «огромным геополитическим вызовом», отметив беспрецедентные темпы восстановления российского военного потенциала.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных