Рубио заявил об истощении арсеналов стран НАТО после поставок оружия Киеву

8 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» является сигналом того, что Европа не бросит Украину. По его словам, объединение стран, в котором обсуждается возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня, будет добиваться переговоров с Россией для урегулирования конфликта. В коалицию входят европейские страны, а также Канада.