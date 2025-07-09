Рубио заявил об истощении арсеналов стран НАТО после поставок оружия Киеву
Оборонный потенциал НАТО требует масштабного восстановления, так как арсеналы вооружений стран Европы оказались истощены после поставок боеприпасов и оружия на Украину, заявил госсекретарь США Марко Рубио в колонке для издания USA Today.
«Европа исчерпала свои скромные запасы вооружений <...>. Это положило конец десятилетиям пренебрежения оборонными расходами со стороны союзников», – написал он. Среди элементов, которые необходимо восстановить, Рубио назвал системы ПВО, артиллерию и средства управления и контроля.
Госсекретарь США также напомнил о решении НАТО поднять расходы на военную сферу до 5% ВВП к 2030 г. и подчеркнул, что США остались единственной страной, которая имеет потенциал полностью удовлетворить оборонные потребности Европы с помощью своей промышленности.
8 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» является сигналом того, что Европа не бросит Украину. По его словам, объединение стран, в котором обсуждается возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня, будет добиваться переговоров с Россией для урегулирования конфликта. В коалицию входят европейские страны, а также Канада.
Генсек НАТО Марк Рютте уже предупреждал, что Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем все страны альянса за год. Он назвал это «огромным геополитическим вызовом», отметив беспрецедентные темпы восстановления российского военного потенциала.