Лавров после визита в КНДР прибыл в Китай

Лавров прибыл в КНР из Северной Кореи, где находился с рабочим визитом с 11 июля. Российский министр провел там переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и встретился с председателем республики Ким Чен Ыном. На пресс-конференции Лавров сообщил, что новые контакты президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи «наверняка будут».