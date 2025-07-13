Лавров после визита в КНДР прибыл в Китай

Лавров после визита в КНДР прибыл в КитайРоссийский дипломат примет участие в заседании совета глав МИД стран ШОС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай, где намерен принять участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Telegram-канал МИД РФ.
Заседание состоится 15 июля в Тяньцзине. По данным МИДа, участники встречи обсудят вопросы дальнейшего развития организации и обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. 1 сентября в КНР также пройдет заседание Совета глав государств - членов ШОС, сейчас ведется подготовка к этому событию, рассказали в ведомстве.
Лавров прибыл в КНР из Северной Кореи, где находился с рабочим визитом с 11 июля. Российский министр провел там переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и встретился с председателем республики Ким Чен Ыном. На пресс-конференции Лавров сообщил, что новые контакты президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи «наверняка будут».