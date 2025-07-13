Украина и Азербайджан обсудили перспективу поставок газа Киеву
Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил на встрече с властями Азербайджана возможность поставок азербайджанского газа в республику в рамках европейской политики диверсификации энергетических ресурсов. Его слова приводит минэнерго страны.
Глава ведомства провел встречи в Баку с министром энергетики республики Парвизом Шахбазовым и премьер-министром страны Али Асадовым.
«Украина открыта к новым форматам сотрудничества в газовом секторе и предлагает свои подземные хранилища для международного использования», – рассказали в ведомстве.
Стороны также обсудили возможности совместной реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики, Галущенко поблагодарил Баку за гуманитарную помощь для энергетического сектора республики, говорится в сообщении.