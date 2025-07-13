Захарова назвала смешной реакцию сотрудников госдепа на сокращения

Захарова назвала смешной реакцию сотрудников госдепа на сокращенияОни обвинили администрацию Трампа в нарушении прав человека
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смешной реакцию американских дипломатов на сокращения в госдепартаменте США, из которого администрация Дональда Трампа решила уволить 1300 человек. Сотрудники внешнеполитического ведомства США при этом заявили о нарушении прав человека.
«Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них ровняться», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
11 июля Associated Press сообщало, что госдеп в рамках реорганизации объявил об увольнении более 1300 сотрудников. Министерство разослало уведомления об увольнении 1107 государственным служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы. В уведомлении говорилось, что должности упраздняются.
Президент США Дональд Трамп в прошлом неоднократно говорил о намерении сократить бюрократические расходы своего правительства, для этого его администрация проводит сокращения, также было урезано финансирование некоторых правительственных организаций.