NYT: Трамп постепенно приближается к «байденовскому» курсу по Украине
Подход президента США Дональда Трампа к военной поддержке Украины становится все более схожим с линией, которую ранее проводил экс-президент Джо Байден, пишет The New York Times. Газета подчеркивает, что Трамп «пришел к этому поздно и очень неохотно», выбрав конфронтацию с президентом РФ Владимиром Путиным, открыто критикуя его.
Официальный комментарий из Белого дома последовал в лице пресс-секретаря Анны Келли. Она отказалась обсуждать вопрос, сблизилась ли позиция Трампа с позицией Байдена, а также не стала говорить о предполагаемом разочаровании Трампа тем, что ему пока не удалось повлиять на Путина. Вместо этого Келли обвинила Байдена в неспособности остановить украинский конфликт.
«В отличие от Байдена, президент Трамп сосредоточен на том, чтобы остановить убийства, и благодаря его лидерству Россия и Украина впервые за много лет ведут прямые переговоры», – сказала она.
NYT напоминает, что стратегия Байдена строилась на необходимости сохранить послевоенный порядок, не допустив продвижения России глубже в Европу. Трамп же традиционно демонстрировал скепсис к роли США в международных альянсах и редко критиковал Путина столь же резко.
Издание обращает внимание, что новый курс Трампа подразумевает продажу американского оружия европейским странам с последующей передачей его Киеву – модель, схожую с системой, действовавшей при Байдене. Кроме того, в публичных заявлениях Трамп впервые за долгое время выразил явное недовольство президентом России.
14 июля Трамп объявил о сделке с НАТО, которая предполагает координацию поставок оружия на Украину. Оплачивать эти поставки будет Евросоюз. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. В ближайшие поставки войдут 17 систем ПВО и ПРО Patriot, некоторые из которых могут прибыть уже в ближайшие дни.
Он также дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта. В противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.