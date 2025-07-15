Песков: сообщения о возможных ударах Киева по Москве часто оказываются фейками
Риторика о том, что на западе возможны обсуждения ударов по Москве и Санкт-Петербургу, как правило, оказывается фейковой, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию The Washington Post, в которой утверждается, что украинский и американский лидеры Владимир Зеленский и Дональд Трамп говорили в рамках своей последней встречи о таких атаках.
«Такая риторика, как правило, – это все оказывается фейками. Чаще всего. Но зачастую иногда бывают и серьезные какие-то сливы, в том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми», – отметил представитель Кремля.
15 июля обозреватель WP Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники написал, что Трамп спросил Зеленского, почему тот не ударил по Москве. «Мы можем, если вы дадите нам оружие», – ответил украинский президент.
14 июля президент Украины заявил, что его разговор с Трампом был «очень хорошим». Он поблагодарил лидера Соединенных Штатов за «готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе». По его словам, Трамп рассказал ему о деталях встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленский в публикации также подчеркнул важность уже достигнутого ранее решения стран альянса увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП.