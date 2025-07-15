Песков: сообщения о возможных ударах Киева по Москве часто оказываются фейками

14 июля президент Украины заявил, что его разговор с Трампом был «очень хорошим». Он поблагодарил лидера Соединенных Штатов за «готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе». По его словам, Трамп рассказал ему о деталях встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленский в публикации также подчеркнул важность уже достигнутого ранее решения стран альянса увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП.