Белый дом объяснил слова Трампа об ударах по Москве и Петербургу

Белый дом объяснил слова Трампа об ударах по Москве и ПетербургуПрезидент США «просто спрашивал» Зеленского
«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства»,— сказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт в эфире Fox News (цитата по «РИА Новости»).
Она отметила, что глава США продолжает работу над урегулированием украинского конфликта.
15 июля FT со ссылкой на источники писала, что Трамп в диалоге с Зеленским призвал его наносить удары вглубь российской территории. По словам собеседников газеты, американский лидер хочет принудить Россию к переговорам, заставив россиян «почувствовать боль». Источники утверждают, что Трамп спрашивал у Зеленского, может ли Киев наносить удары вглубь России: «Владимир, можете ли вы ударить по Москве? Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?» Зеленский уверил Трампа, что Украина будет способна на это, если США передадут необходимое оружие.
В Кремле, комментируя эти публикации, предположили, что они могут оказаться основанными на фейках. «Такая риторика, как правило, – это все оказывается фейками. Чаще всего. Но зачастую иногда бывают и серьезные какие-то сливы», – сказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.