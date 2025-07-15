Американские СМИ узнали, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве

Источники утверждают, что Трамп спрашивал у Зеленского, может ли Киев наносить удары вглубь России: «Владимир, можете ли вы ударить по Москве? Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?» Зеленский уверил Трампа, что Украина будет способна на это, если США передадут необходимое оружие.