Американские СМИ узнали, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве
Президент США Дональд Трамп в диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал его наносить удары вглубь российской территории, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников FT, Трамп хочет принудить Россию к переговорам, заставив россиян «почувствовать боль».
Источники утверждают, что Трамп спрашивал у Зеленского, может ли Киев наносить удары вглубь России: «Владимир, можете ли вы ударить по Москве? Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?» Зеленский уверил Трампа, что Украина будет способна на это, если США передадут необходимое оружие.
Ранее The Washington Post писала, что Трамп спрашивал Зеленского, почему тот не атакует российскую столицу.
14 июля Трамп представил ультиматум России. «Мы крайне недовольны ими [Россией], и, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение, мы введем очень жесткие пошлины – порядка 100%, вы называете их вторичными пошлинами. Вы знаете, что это значит», – сказал Трамп.