Путин: РФ проработает создание автоподходов к границе с Казахстаном, КНР и КНДР

Глава государства подчеркнул, что открытие нынешнего отрезка – лишь этап крупного инфраструктурного проекта. «Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока», – отметил он.