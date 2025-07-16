Путин: РФ проработает создание автоподходов к границе с Казахстаном, КНР и КНДР
Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии запуска нового участка трассы М-12 «Восток» Дюрюли-Ачит.
Глава государства подчеркнул, что открытие нынешнего отрезка – лишь этап крупного инфраструктурного проекта. «Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока», – отметил он.
По словам Путина, интеграция магистрали в международную транспортную архитектуру сделает ее «важной конкурентной логистической артерией» и существенно расширит транзитные возможности страны. Новые автоподходы к рубежам России, уверен президент, усилят связность территорий и откроют дополнительные маршруты для торговли со странами Азии.
Ранее Путин в режиме видеосвязи дал старт движению по новому отрезку скоростной автодороги М-12 «Восток» Дюртюли – Ачит. Маршрут проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области.
На участке построены 99 искусственных сооружений: путепроводы, мосты и транспортные переходы. Трасса М-12 призвана соединить Москву с Екатеринбургом и станет частью единой магистрали, обеспечивающей скоростное сообщение между европейской частью России и Уралом.