Трамп заявил об изменении рецептуры Coca-Cola в США

Coca-Cola, производимая для рынка США, обычно подслащивается кукурузным сиропом, в то время как в некоторых других странах компания использует тростниковый сахар. В майском отчете Комиссии по вопросам питания, здоровья и благополучия США говорится, что значительное потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы может способствовать развитию детского ожирения и других заболеваний. Медэксперты, мнение которых приводит Reuters, рекомендовали ограничить потребление сахара, но не выявили существенных различий между тростниковым сахаром и кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы.