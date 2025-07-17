Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Трамп заявил об изменении рецептуры Coca-Cola в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Coca-Cola согласилась использовать тростниковый сахар в своих напитках в США после его переговоров с представителями компании.

«Я говорил с представителями Coca-Cola о том, чтобы они использовали настоящий тростниковый сахар в производстве кока-колы в США, и они согласились. Я хотел бы поблагодарить всех руководителей Coca-Cola», – написал Трамп в Truth Social.

Представитель Coca-Cola сообщил, что компания вскоре поделится подробностями о новых предложениях и что она ценит энтузиазм Трампа в отношении ее продукции, пишет Reuters.

Coca-Cola, производимая для рынка США, обычно подслащивается кукурузным сиропом, в то время как в некоторых других странах компания использует тростниковый сахар. В майском отчете Комиссии по вопросам питания, здоровья и благополучия США говорится, что значительное потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы может способствовать развитию детского ожирения и других заболеваний. Медэксперты, мнение которых приводит Reuters, рекомендовали ограничить потребление сахара, но не выявили существенных различий между тростниковым сахаром и кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных