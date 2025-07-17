Трамп заявил об изменении рецептуры Coca-Cola в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Coca-Cola согласилась использовать тростниковый сахар в своих напитках в США после его переговоров с представителями компании.
«Я говорил с представителями Coca-Cola о том, чтобы они использовали настоящий тростниковый сахар в производстве кока-колы в США, и они согласились. Я хотел бы поблагодарить всех руководителей Coca-Cola», – написал Трамп в Truth Social.
Представитель Coca-Cola сообщил, что компания вскоре поделится подробностями о новых предложениях и что она ценит энтузиазм Трампа в отношении ее продукции, пишет Reuters.
Coca-Cola, производимая для рынка США, обычно подслащивается кукурузным сиропом, в то время как в некоторых других странах компания использует тростниковый сахар. В майском отчете Комиссии по вопросам питания, здоровья и благополучия США говорится, что значительное потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы может способствовать развитию детского ожирения и других заболеваний. Медэксперты, мнение которых приводит Reuters, рекомендовали ограничить потребление сахара, но не выявили существенных различий между тростниковым сахаром и кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы.