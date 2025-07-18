Трамп может построить новую тюрьму на острове Алькатрас за $2 млрд
Президент США Дональд Трамп может потратить $2 млрд на возобновление работы тюрьмы на острове Алькатрас, сообщает Axios.
Американский лидер еще не принял окончательного решения о том, что он хочет сделать с островом. Собеседники издания сообщили, что рассматриваются три основных варианта.
Строительство новой тюрьмы строгого режима обойдется администрации США в $2 млрд. Это потребует сноса всех ветхих зданий на острове и строительства комплекса с нуля.
Более бюджетный вариант на $1 млрд предполагает, что тюрьма не займет всю территорию острова.
И последний вариант это вынесение проекта на тендер для частных подрядчиков. Со слов источников, он самый маловероятный.
Проект еще на раннем этапе. «Нам нужно гораздо больше исследований, гораздо больше конкретики, прежде чем президент примет решение. Но $2 млрд, возможно, для него слишком большие деньги», – сообщает источник из администрации Трампа.
Интерес президента к Алькатрасу продиктован скорее символизмом, чем практической необходимостью. Алькатрас, фигурировавший во многих фильмах, занял место в коллективном сознании как невероятно суровое место, и это импонирует американскому лидеру.
«Люди подумали, что это шутка, мимолетное замечание», — заметил чиновник, знакомый с ситуацией. «Но президент настроен серьезно. И если он настроен серьезно, мы это сделаем».
Тюрьма Алькатрас, прекратившая работу в 1963 г., когда-то держала в своих стенах самых знаменитых преступников, как Аль Капоне. В настоящее время это одно из самых востребованных туристических направлений в Сан-Франциско. Благодаря своему островному расположению, ледяной воде и мощным течениям, Алькатрас считался самой надежной тюрьмой США. Официально ни один заключенный не смог сбежать из этой тюрьмы, хотя пятеро пропали без вести и, вероятно, погибли в море.
Решение о закрытии Алькатраса было принято из-за высокой стоимости его содержания: эксплуатация этой тюрьмы обошлась почти в три раза дороже, чем содержание любой другой федеральной тюрьмы в стране.