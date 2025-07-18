Трамп может построить новую тюрьму на острове Алькатрас за $2 млрд

Тюрьма Алькатрас, прекратившая работу в 1963 г., когда-то держала в своих стенах самых знаменитых преступников, как Аль Капоне. В настоящее время это одно из самых востребованных туристических направлений в Сан-Франциско. Благодаря своему островному расположению, ледяной воде и мощным течениям, Алькатрас считался самой надежной тюрьмой США. Официально ни один заключенный не смог сбежать из этой тюрьмы, хотя пятеро пропали без вести и, вероятно, погибли в море.