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Собянин: над Москвой отражена атака еще одного беспилотника

Ведомости

Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.

За 20 июля Собянин сообщил уже о 22 сбитых беспилотниках, атаковавших Москву.

На фоне попыток атак в московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» ввели ограничения на полеты. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Минобороны сообщало, что противовоздушная оборона России с 8:10 до 12:00 мск сбила 34 украинских БПЛА. 16 из них уничтожили над территорией Калужской области, семь – над Московской, в том числе пять из них летели на Москву. Шесть беспилотников сбито над Курской областью, два – над Белгородской. По одному дрону перехватили над Тульской, Орловской областями и над территорией Крыма.

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