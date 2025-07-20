Собянин: над Москвой отражена атака еще одного беспилотника
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.
За 20 июля Собянин сообщил уже о 22 сбитых беспилотниках, атаковавших Москву.
На фоне попыток атак в московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» ввели ограничения на полеты. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.
Минобороны сообщало, что противовоздушная оборона России с 8:10 до 12:00 мск сбила 34 украинских БПЛА. 16 из них уничтожили над территорией Калужской области, семь – над Московской, в том числе пять из них летели на Москву. Шесть беспилотников сбито над Курской областью, два – над Белгородской. По одному дрону перехватили над Тульской, Орловской областями и над территорией Крыма.