Собянин: над Москвой отражена атака еще одного беспилотника

Минобороны сообщало, что противовоздушная оборона России с 8:10 до 12:00 мск сбила 34 украинских БПЛА. 16 из них уничтожили над территорией Калужской области, семь – над Московской, в том числе пять из них летели на Москву. Шесть беспилотников сбито над Курской областью, два – над Белгородской. По одному дрону перехватили над Тульской, Орловской областями и над территорией Крыма.