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Китай, РФ и Иран 22 июля проведут встречу по ядерной программе Тегерана

Ведомости

Китайская, российская и иранская стороны 22 июля проведут трехстороннюю встречу по вопросам ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил глава МИДа исламской республики Исмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

«Думаю, завтра пройдет трехстороннее заседание с Россией и Китаем в Тегеране по поводу ядерной тематики», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Багаи уточнил, что встреча пройдет не на уровне глав министерств иностранных дел.

20 июля президент России Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы ядерной программы Ирана.

В тот же день стало известно, что Иран и европейская тройка (Великобритания, Франция и Германия) договорились возобновить переговоры по ядерной программе. Встреча пройдет в Стамбуле 25 июля.

Главы внешнеполитических ведомств Франции, Великобритании и Германии договорились восстановить санкции ООН против Ирана (механизм snapback), если последний не заключит с ними ядерную сделку к концу августа, заявил 15 июля французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро после окончания заседания Совета Евросоюза (ЕС) по иностранным делам в Брюсселе. По его словам, Тегеран нарушил условия ядерного соглашения 2015 г. (СВПД), поэтому Париж и другие европейские страны «имеют полное право» возобновить эмбарго на поставки вооружений, ядерного оборудования и оказание банковских услуг, снятое в отношении исламской республики 10 лет назад.

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