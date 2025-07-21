Китай, РФ и Иран 22 июля проведут встречу по ядерной программе Тегерана

Главы внешнеполитических ведомств Франции, Великобритании и Германии договорились восстановить санкции ООН против Ирана (механизм snapback), если последний не заключит с ними ядерную сделку к концу августа, заявил 15 июля французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро после окончания заседания Совета Евросоюза (ЕС) по иностранным делам в Брюсселе. По его словам, Тегеран нарушил условия ядерного соглашения 2015 г. (СВПД), поэтому Париж и другие европейские страны «имеют полное право» возобновить эмбарго на поставки вооружений, ядерного оборудования и оказание банковских услуг, снятое в отношении исламской республики 10 лет назад.