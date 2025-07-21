Путин ввел ограничения на заход судов из иностранных портов в российские
Суда, идущие из иностранных портов, смогут пристать в российской гавани только с разрешения капитана морского порта и по согласованию с ФСБ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Так, согласно указу, капитан порта должен получить разрешение от уполномоченного сотрудника ФСБ перед допуском судна. Спецслужба сама будет определять уполномоченных лиц.
Указ принят в рамках закона «О военном положении» от 30 января 2002 г. Он вступил в силу со дня опубликования, т. е. с 21 июля 2025 г.
Ранее правила захода судов в российские порты определялись приказом Минтранса. Особый порядок прибытия иностранных судов применялся только в случае близкого расположения порта с военно-морской базой.