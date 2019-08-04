Ведомости&

Минтранс и Росавиация работают над стабилизацией расписания полетов
Минтранс РФ и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами продолжают работать над стабилизацией расписания полетов в условиях возникающих ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его данным, на 15:39 мск все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы в штатном режиме, за исключением воздушной гавани Калуги «Грабцево».
В период с 08:00 мск 20 июля до 08:00 мск 21 июля на запасные аэродромы ушли 59 самолетов, написал Кореняко. В частности, из «Шереметьево» ушли 36, из «Внуково» – 19, из «Домодедово» – три и один из «Жуковского».
По состоянию на 08:00 мск в аэропортах московского региона и «Пулково» в Санкт-Петербурге суммарно отменили 118 рейсов, задержали на период более двух часов 203 рейса.
Всего за минувшие выходные в гостиницах было размещено 14 000 человек, пострадавших от введенных ограничений. Предоставлено также 77 000 ваучеров на напитки и 48 000 ваучеров на питание.
В Росавиации рассказали, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует войти в расписание к вечеру 22 июля. Другие авиаперевозчики сообщили о незначительных задержках рейсов (до трех часов) и планируемом вхождении в расписание до конца дня 21 июля.
21 июля Генпрокуратура сообщила, что взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в российских аэропортах. Прокурорам поручили организовать мобильные приемные, в которые пассажиры смогут обращаться с вопросами по вопросам нарушения прав и получения услуг от авиакомпаний. Кроме того, прокуроры проанализируют соблюдение законодательства в части цен на воду и товары первой необходимости в аэропортах и будут осуществлять надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов.
Ограничения на работу московских аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и воздушной гавани Нижнего Новгорода «Стригино» вводились 20 и 21 июля. По словам Кореняко, меры применялись для обеспечения безопасности полетов. Это происходит на фоне продолжения попыток Украины нанести удары по России при помощи беспилотников.