Росавиация не рассматривает компенсацию убытков авиакомпаниям за отмены рейсов
Росавиация пока не рассматривает вопрос компенсации убытков авиакомпаниям за задержки и отмены рейсов. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в эфире радиостанции «Маяк».
Росавиация вводит ограничения в ряде аэропортов центрального региона на фоне попыток Украины атаковать Москву беспилотниками. Кроме того, в разных городах РФ задерживаются рейсы, которые должны были вылететь в столицу.
21 июля в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с ограничениями, введенными в московских аэропортах, во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержали вылеты девяти рейсов в столицу. Более 2700 пассажиров ожидают посадки.