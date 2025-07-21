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Росавиация не рассматривает компенсацию убытков авиакомпаниям за отмены рейсов

Ведомости

Росавиация пока не рассматривает вопрос компенсации убытков авиакомпаниям за задержки и отмены рейсов. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в эфире радиостанции «Маяк».

«Пока в данный момент времени этот вопрос не обсуждается», – сказал он (цитата по ТАСС).

Росавиация вводит ограничения в ряде аэропортов центрального региона на фоне попыток Украины атаковать Москву беспилотниками. Кроме того, в разных городах РФ задерживаются рейсы, которые должны были вылететь в столицу.

21 июля в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с ограничениями, введенными в московских аэропортах, во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержали вылеты девяти рейсов в столицу. Более 2700 пассажиров ожидают посадки.

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