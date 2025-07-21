Росавиация не рассматривает компенсацию убытков авиакомпаниям за отмены рейсов

21 июля в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с ограничениями, введенными в московских аэропортах, во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержали вылеты девяти рейсов в столицу. Более 2700 пассажиров ожидают посадки.