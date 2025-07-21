Белый дом: Трамп активно работает над урегулированием украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп прилагает активные усилия для урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Он [Трамп] продолжает активно работать над прекращением [украинского кризиса]», — сказала Левитт журналистам.
14 июля Трамп пригрозил введением «очень жестких пошлин» в случае, если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. Речь идет о как минимум 100%-ных тарифах на товары из России и ее торговых партнеров. Он также анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 июля заявил, что хочет понять слова Трампа. «Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США», — сказал он. По его словам, Трамп находится под неприличным давлением со стороны Евросоюза (ЕС) и руководства НАТО.