Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский указал на бездействие Евросоюза по передаче Киеву обещанной помощи

Ведомости

Европейские страны заявили о готовности передать Украине помощь в размере 150 млрд евро, но Киев пока не видит результата, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«ЕС открыл возможность получить 150 млрд евро. Страны Евросоюза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы брать эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», – написал Зеленский. 

Это вопрос «и к НАТО, и к ЕС», подчеркнул украинский президент. 

25 июня на саммите НАТО было принято решение о поэтапном увеличении оборонных расходов стран-участниц до 5% ВВП к 2035 г. Президент США Дональд Трамп 14 июля после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что Украина получит вооружение от Соединенных Штатов, а оплату за него полностью обеспечат европейские государства. Рютте назвал сделку с США очень важной, назвав ее «продолжением огромного успеха саммита НАТО: договоренности о 5%, а также решения поддерживать Украину и наращивать оборонное производство». По его словам, республика получит «огромное количество» военной техники, включая системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

Рютте сообщал, что в схеме по поставкам вооружений Украине через Европу согласились принять участие Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. Главным донором закупок является Германия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных