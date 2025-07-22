Зеленский указал на бездействие Евросоюза по передаче Киеву обещанной помощи
Европейские страны заявили о готовности передать Украине помощь в размере 150 млрд евро, но Киев пока не видит результата, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«ЕС открыл возможность получить 150 млрд евро. Страны Евросоюза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы брать эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», – написал Зеленский.
Это вопрос «и к НАТО, и к ЕС», подчеркнул украинский президент.
25 июня на саммите НАТО было принято решение о поэтапном увеличении оборонных расходов стран-участниц до 5% ВВП к 2035 г. Президент США Дональд Трамп 14 июля после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что Украина получит вооружение от Соединенных Штатов, а оплату за него полностью обеспечат европейские государства. Рютте назвал сделку с США очень важной, назвав ее «продолжением огромного успеха саммита НАТО: договоренности о 5%, а также решения поддерживать Украину и наращивать оборонное производство». По его словам, республика получит «огромное количество» военной техники, включая системы ПВО, ракеты и боеприпасы.
Рютте сообщал, что в схеме по поставкам вооружений Украине через Европу согласились принять участие Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. Главным донором закупок является Германия.