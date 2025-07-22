Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot при условии их замены США
ФРГ может оперативно передать Украине два ЗРК Patriot из собственных запасов, но только при гарантиях восполнения этих систем со стороны США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу минобороны ФРГ Бориса Писториуса.
Он заявил, что Германия готова передать две системы ПВО из собственных запасов, но только при наличии твердых гарантий их восполнения в течение шести-восьми месяцев.
Министр подчеркнул, что длительное изъятие нескольких ЗРК Patriot из арсенала Германии невозможно, поскольку они критически важны для обеспечения боевой подготовки войск.
21 июля президент США Дональд Трамп представил новую схему военной помощи Украине: поставки американского вооружения теперь будут осуществляться через европейских союзников, которые возьмут на себя финансирование.