Баку и Анкара подписали меморандум об укреплении взаимной военной безопасности

Находясь в Стамбуле, Гасанов провел встречу с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. В ходе переговоров они обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах. Стороны также провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ряду других тем, представляющих взаимный интерес.