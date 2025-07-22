Баку и Анкара подписали меморандум об укреплении взаимной военной безопасности
Турецкая и азербайджанская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте минобороны Азербайджана.
Стороны подписали документ в ходе визита министра обороны Азербайджанской республики Закира Гасанова в Стамбул. Он прибыл туда для участия в 17-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025.
Находясь в Стамбуле, Гасанов провел встречу с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. В ходе переговоров они обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах. Стороны также провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ряду других тем, представляющих взаимный интерес.