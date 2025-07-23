Песков подтвердил, что переговоры России и Украины состоятся вечером 23 июля

Песков 22 июля говорил, что ожидать серьезных прорывов от нового раунда переговоров в рамках мирного процесса Москвы и Киева повода нет, но договоренности об обменах тел погибших уже можно назвать результативностью. Он указал, что российская сторона будет добиваться обеспечения своих интересов и выполнения задач, поставленных «с самого начала».