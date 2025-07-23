Песков подтвердил, что переговоры России и Украины состоятся вечером 23 июля
Российская делегация отправилась в Стамбул, где вечером 23 июля запланирован третий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Информацию подтвердил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись во время второго раунда переговоров, и продолжение процесса взаимных обменов.
«При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций», – подчеркнул Песков.
Он напомнил, что делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Изменений в ее составе нет.
23 июля украинские СМИ писали со ссылкой на данные пресс-службы администрации президента Турции о точном времени начала третьего раунда переговоров России и Украины – 19:00. Сообщалось, что у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается встреча, уже усилили меры безопасности.
В состав делегации России, помимо Мединского, включены заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Кроме того, в ее состав войдут 14 представителей из МИДа, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.
Песков 22 июля говорил, что ожидать серьезных прорывов от нового раунда переговоров в рамках мирного процесса Москвы и Киева повода нет, но договоренности об обменах тел погибших уже можно назвать результативностью. Он указал, что российская сторона будет добиваться обеспечения своих интересов и выполнения задач, поставленных «с самого начала».