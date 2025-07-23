Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков подтвердил, что переговоры России и Украины состоятся вечером 23 июля

Ведомости

Российская делегация отправилась в Стамбул, где вечером 23 июля запланирован третий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Информацию подтвердил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись во время второго раунда переговоров, и продолжение процесса взаимных обменов.

«При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций», – подчеркнул Песков.

Он напомнил, что делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Изменений в ее составе нет.

Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

Политика / Международные отношения

23 июля украинские СМИ писали со ссылкой на данные пресс-службы администрации президента Турции о точном времени начала третьего раунда переговоров России и Украины – 19:00. Сообщалось, что у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается встреча, уже усилили меры безопасности.

В состав делегации России, помимо Мединского, включены заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Кроме того, в ее состав войдут 14 представителей из МИДа, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.

Песков 22 июля говорил, что ожидать серьезных прорывов от нового раунда переговоров в рамках мирного процесса Москвы и Киева повода нет, но договоренности об обменах тел погибших уже можно назвать результативностью. Он указал, что российская сторона будет добиваться обеспечения своих интересов и выполнения задач, поставленных «с самого начала».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных