Путин подписал закон о признании организации экстремистской за действия ее главы

22 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, вводящий наказание за отказ владельцев VPN-сервисов блокировать незаконную информацию и поиск в сети экстремистских материалов. Член комитета Госдумы по госстроительству Александр Тетердинко, представляя законопроект, заявил, что он направлен на защиту безопасности страны и граждан. Законопроект направлен на противодействие тем, кто использует интернет для совершения преступлений и правонарушений, считает он.