Путин подписал закон о признании организации экстремистской за действия ее главы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает возможность присвоения организации статуса экстремистской, если ее руководителю, основателю или участнику вынесли приговор за экстремистскую деятельность. Это следует из соответствующего документа.
Путин также одобрил поправки в закон «о средствах массовой информации», согласно которым СМИ будет запрещено распространять информацию об организации, включенной в перечень Минюста.
22 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, вводящий наказание за отказ владельцев VPN-сервисов блокировать незаконную информацию и поиск в сети экстремистских материалов. Член комитета Госдумы по госстроительству Александр Тетердинко, представляя законопроект, заявил, что он направлен на защиту безопасности страны и граждан. Законопроект направлен на противодействие тем, кто использует интернет для совершения преступлений и правонарушений, считает он.