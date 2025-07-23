Германия подтвердила финансирование поставок ЗРК Patriot для Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что европейские государства продолжают активный поиск зенитно-ракетных комплексов Patriot для передачи Украине, передает ТАСС.
Писториус во время пресс-подхода в Берлине сообщил журналистам, что ситуация с поставками зенитных комплексов Patriot для Украины остается без изменений. Он пояснил, что в ближайшее время запланированы многоформатные переговоры, в ходе которых будут обсуждаться вопросы наличия этих систем в различных странах Европы и за ее пределами, а также готовность государств передать определенное количество комплексов Киеву.
22 июля Германия объявила о готовности передать Украине два зенитных комплекса Patriot, но при условии, что США гарантируют их оперативное восполнение. Писториус подчеркнул, что ключевым требованием является сохранение обороноспособности НАТО: страны, передающие системы, должны быть уверены, что это не создаст пробелов в безопасности альянса. Он особо отметил, что замену комплексов необходимо получить в течение месяцев, а не лет.
21 июля Минобороны сообщило о ликвидации трех пусковых установок ЗРК Patriot и радара AN/MPQ-65 в ходе боевых действий.