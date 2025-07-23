Германия подтвердила финансирование поставок ЗРК Patriot для Украины

Писториус во время пресс-подхода в Берлине сообщил журналистам, что ситуация с поставками зенитных комплексов Patriot для Украины остается без изменений. Он пояснил, что в ближайшее время запланированы многоформатные переговоры, в ходе которых будут обсуждаться вопросы наличия этих систем в различных странах Европы и за ее пределами, а также готовность государств передать определенное количество комплексов Киеву.