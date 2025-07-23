Путин встретился с председателем Госдумы Володиным

Путин встретился с председателем Госдумы ВолодинымВстреча состоялась по итогам весенней сессии нижней палаты
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным поблагодарил депутатов за работу в весеннюю сессию 2025 г. Об этом сообщили в Кремле.
«Хочу поблагодарить вас и всех депутатов Государственной думы за работу в ходе весенней сессии парламента в 2025 г.», – сказал президент.
Путин отметил, что на рассмотрении Госдумы находится 1125 законопроектов. По его словам, это значит, что «задел на осеннюю сессию большой, значимый»: «Уверен, что работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством».
Весенняя сессия завершилась 23 июля, она длилась с 9 января. Володина сообщал, за это время нижняя палата приняла 354 закона, в том числе одобрила все необходимые инициативы для реализации послания президента. 15 документов были связаны с поддержкой участников спецоперации и членов их семей.
Осенняя сессия Госдумы начнется 2 сентября и продлится по 30 декабря 2025 г. По итогам прошлой осенней сессии 2024 г. было поддержано 233 федеральных закона. Всего за прошлый год было рассмотрено 1086 инициатив.