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Путин встретился с председателем Госдумы Володиным

Встреча состоялась по итогам весенней сессии нижней палаты
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным поблагодарил депутатов за работу в весеннюю сессию 2025 г. Об этом сообщили в Кремле.

«Хочу поблагодарить вас и всех депутатов Государственной думы за работу в ходе весенней сессии парламента в 2025 г.», – сказал президент.

Путин отметил, что на рассмотрении Госдумы находится 1125 законопроектов. По его словам, это значит, что «задел на осеннюю сессию большой, значимый»: «Уверен, что работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством».

Весеннее одобрение: как Госдума завершила сессию
23 июля прошло итоговое пленарное заседание восьмой сессии VIII созыва Государственной думы, длившейся с 9 января. По словам спикера Вячеслава Володина, за это время нижняя палата приняла 354 закона, в том числе одобрила все необходимые инициативы, чтобы обеспечить реализацию послания президента на 100%. 15 документов были связаны с поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Яркие кадры закрывшейся сессии – в галерее «Ведомостей».
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23 июля прошло итоговое пленарное заседание восьмой сессии VIII созыва Государственной думы, длившейся с 9 января. По словам спикера Вячеслава Володина, за это время нижняя палата приняла 354 закона, в том числе одобрила все необходимые инициативы, чтобы обеспечить реализацию послания президента на 100%. 15 документов были связаны с поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Яркие кадры закрывшейся сессии – в галерее «Ведомостей». / Максим Стулов / Ведомости

Весенняя сессия завершилась 23 июля, она длилась с 9 января. Володина сообщал, за это время нижняя палата приняла 354 закона, в том числе одобрила все необходимые инициативы для реализации послания президента. 15 документов были связаны с поддержкой участников спецоперации и членов их семей.

Осенняя сессия Госдумы начнется 2 сентября и продлится по 30 декабря 2025 г. По итогам прошлой осенней сессии 2024 г. было поддержано 233 федеральных закона. Всего за прошлый год было рассмотрено 1086 инициатив.

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