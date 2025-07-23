Путин встретился с председателем Госдумы Володиным

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23 июля прошло итоговое пленарное заседание восьмой сессии VIII созыва Государственной думы, длившейся с 9 января. По словам спикера Вячеслава Володина, за это время нижняя палата приняла 354 закона, в том числе одобрила все необходимые инициативы, чтобы обеспечить реализацию послания президента на 100%. 15 документов были связаны с поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Яркие кадры закрывшейся сессии – в галерее «Ведомостей». / Максим Стулов / Ведомости