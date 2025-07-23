Делегации РФ и Украины встретились на месте переговоров
Украинская и российская делегации встретились на месте проведения третьего раунда переговоров, во дворце Чираган в Стамбуле. Вскоре должна начаться встреча. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
23 июля пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что в этот же день запланирован третий раунд переговоров между Россией и Украиной. По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись на прошлом раунде переговоров, и продолжение процесса обменов.
В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Делегацию Украины возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров. В ее состав также включены 14 представителей из МИДа, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.