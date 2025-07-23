Посол Египта в РФ объявил об окончании дипломатической миссии

На торжественном мероприятии «Национальный день Египта», проходившем в московской резиденции, дипломат заявил о подготовке к завершению своей миссии. Он отметил, что впервые покинул Москву 31 августа 1983 г. и теперь, спустя 42 года, уезжает в тот же день, выразив надежду на скорое возвращение в город, который сохранил для него как детские воспоминания, так и впечатления от работы в качестве посла.