Посол Египта в РФ объявил об окончании дипломатической миссии
Египетский посол в РФ Назих Нагари объявил об окончании своей дипломатической службы в России. Соответствующее заявление он сделал в ходе торжественного мероприятия по случаю 73-летия Июльской революции 1952 г. в Египте, сообщает ТАСС.
На торжественном мероприятии «Национальный день Египта», проходившем в московской резиденции, дипломат заявил о подготовке к завершению своей миссии. Он отметил, что впервые покинул Москву 31 августа 1983 г. и теперь, спустя 42 года, уезжает в тот же день, выразив надежду на скорое возвращение в город, который сохранил для него как детские воспоминания, так и впечатления от работы в качестве посла.
Египетский посол подчеркнул стратегический характер двусторонних отношений между Россией и Египтом, отметив успешную реализацию крупных совместных проектов в промышленности и энергетике. В качестве примера активного сотрудничества дипломат привел сферу туризма, сообщив, что за 2024 г. Египет принял свыше 1,5 млн граждан РФ.
Заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Максим Максимов отметил, что Россия рассчитывает на участие президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и других арабских руководителей в первом российско-арабском саммите, запланированном на 15 октября.
Максимов также подчеркнул успешное развитие многоплановых российско-египетских отношений в рамках стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества. Дипломат отметил активную работу сторон по созданию российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, а также реализацию совместного проекта по строительству АЭС «Эль-Дабаа».
Дипломатическая миссия Нагари в Москве продолжалась с сентября 2022 г.