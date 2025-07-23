Перед началом переговоров РФ и Украины Мединский, Умеров и Фидан провели встречу
Перед началом российско-украинских переговоров на уровне делегаций их главы – помощник президента РФ Владимир Мединский, глава службы нацбезопасности Рустем Умеров – и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провели трехстороннюю встречу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
23 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной, который запланирован на этот же день. В ходе встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в предыдущем раунде, и продолжится процесс обмена мнениями.
В российскую делегацию вошли Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинскую делегацию возглавил Умеров. Помимо него в состав вошли 14 представителей от МИДа, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.