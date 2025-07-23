Мединский: позиции России и Украины на переговорах остаются далекими

«Естественно, мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга, но мы договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих», – отметил Мединский.