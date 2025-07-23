Мединский: позиции России и Украины на переговорах остаются далекими
Позиции России и Украины остаются существенно различающимися, однако стороны договорились продолжать контакты. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третий встречи в Стамбуле.
«Естественно, мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга, но мы договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих», – отметил Мединский.
По итогам перегоровов ТАСС писал, что четвертый раунд может состояться после выполнения новых договоренностей.
23 июля прошел третий раунд переговоров России и Украины в турецком Стамбуле. Перед началом российско-украинских переговоров на уровне делегаций их главы – помощник президента РФ Владимир Мединский, глава службы нацбезопасности Рустем Умеров – и Фидан провели трехстороннюю встречу.