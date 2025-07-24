Уитакер: Трамп призывает к миру на Украине и компромиссу сторон

Уитакер: Трамп призывает к миру на Украине и компромиссу сторонОн также заявил, что сделка с НАТО по покупке оружия укрепит оборону Украины на годы
Президент США Дональд Трамп нацелен на прекращение огня и последующие переговоры ради устойчивого мира на Украине, но, как он отметил, для этого обе стороны должны быть готовы к диалогу и уступкам. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Newsmax.
«Президент Трамп действительно хочет добиться прекращения огня, а затем начать переговоры, которые приведут к прочному миру. Но, как вы понимаете, обе стороны должны быть готовы сесть за стол переговоров и чем-то поступиться», – сказал Уитакер.
Уитакер отметил, что ситуация не принесет выгоды ни одной из сторон, поскольку ни Россия, ни Украина не смогут добиться победы на поле боя. По его словам, даже спустя десятилетия Россия вряд ли выиграет в этом конфликте, если она продолжит военные действия, а Украина в любом случае будет продолжать оборону. Уитакер подчеркнул, что сделка с союзниками по НАТО о закупке американского оружия обеспечит Украине долгосрочную поддержку обороны.
«Согласно соглашению, которое мы объявили на прошлой неделе вместе с союзниками и партнерами по НАТО, будут закуплены американские вооружения, в том числе системы ПВО, которые Украина сможет использовать для своей обороны. Это позволит ей, при необходимости, поддерживать оборону в течение многих лет», – сказал он.
Уитакер отметил, что Трамп хочет мира и верит в соглашение сторон. «Он [Трамп] миротворец и уже добился мира во многих других регионах. Я думаю, есть ожидание, что стороны смогут проявить разумность и, наконец, прийти к соглашению», – сказал он.
14 июля Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. В течение этого срока Россия должна будет заключить соглашение по Украине. В противном случае импортные пошлины будут как минимум в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров. Трамп также объявил, что США заключили сделку с НАТО и Украиной. Согласно документу, альянс будет координировать поставки американского оружия в Киев. Оплачивать их будет Евросоюз. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. Всего предполагается как минимум 17 комплексов ПВО Patriot и других видов вооружения.
20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что между европейскими странами есть противоречия по вопросу о том, кто будет закупать оружие для борьбы Украины против России, не все на Западе разделяют «антироссийский и милитаристский экстаз».