Госдеп приветствует договоренность России и Украины о дальнейшем обмене пленными
В свете третьего раунда переговоров между Россией и Украиной госдеп США приветствует соглашение сторон о новом обмене пленными, в том числе тяжелобольными и ранеными, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Томми Пигот.
«Мы знаем, что состоялся третий раунд прямых переговоров между двумя сторонами. Мы поддерживаем дальнейшие призывы к полному и безусловному прекращению огня, – сказал Пигот во время пресс-брифинга. – Мы приветствуем новость о том, что Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене пленными, особенно тяжелобольными и ранеными».
Пигот подчеркнул, что Вашингтон продолжает настаивать на проведении прямых переговоров между Россией и Украиной.
«Мы продолжаем призывать к прямым переговорам между Россией и Украиной, а также к достижению всеобъемлющего прекращения огня и в перспективе – согласованного мирного урегулирования», – сказал он.
23 июля прошел 40-минутный третий раунд переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Глава делегации от России, помощник президента Владимир Мединский заявил, что предложил создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов онлайн. На переговорах в том числе обсуждались новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц (в том числе из Курской области), которые находятся на территории Украины. По словам Мединского, в целом позиции Украины и России относительно мирного процесса достаточно далеки.