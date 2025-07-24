Госдеп приветствует договоренность России и Украины о дальнейшем обмене пленными

23 июля прошел 40-минутный третий раунд переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Глава делегации от России, помощник президента Владимир Мединский заявил, что предложил создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов онлайн. На переговорах в том числе обсуждались новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц (в том числе из Курской области), которые находятся на территории Украины. По словам Мединского, в целом позиции Украины и России относительно мирного процесса достаточно далеки.