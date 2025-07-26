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Додон: на протест против правления Санду вышли более 10 000 человек

Ведомости

Более 10 000 граждан Молдавии приняли участие в мирном митинге «За Молдову!» в центре Кишинева, сообщил в своем Telegram-канале председатель Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) и бывший президент страны Игорь Додон.

В митинге, как анонсировал ранее Додон, приняли участие руководство, члены и сторонники четырех партий: ПСРМ, ПКРМ, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». При этом акция была направлена против политики правящей в республике партии PAS. Политик отмечал, что в день митинга полиция «организовала фильтры» на всех дорогах, ведущих в Кишинев, а также проводила проверки и препятствовала передвижению автобусов и автомобилей, на которых граждане добирались до места акции.

«Мы за молдавский язык, за наши традиции и православные ценности, за суверенитет и нейтралитет Молдовы, за справедливость и будущее без внешнего диктата. Наша страна – не частная собственность PAS», – написал Додон.

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По данным ТАСС, в митинге в Кишиневе принимают участие «десятки тысяч» человек. Додон в интервью также рассказал, что блок, который создали левые партии, выступает за восстановление отношений с Россией и «сбалансированное, отвечающее национальным интересам партнерство со всеми странами».

На прошлых президентских выборах победу одержала прозападная Майя Санду, получившая 55,33% голосов. Во многом ее победа была обеспечена благодаря активному голосованию молдавской диаспоры в Европе и Северной Америке. В сентябре в республике пройдут парламентские выборы. По данным соцопросов на май 2025 г., если бы голосование прошло в ближайшие выходные, то первое место заняла бы правящая партия PAS (39,2%). Далее бы шли: Партия социалистов Республики Молдовы (ПСРМ, 16,5%), блок «Победа» (16%), блок «Альтернатива» (9,3%) и «Наша партия» (5,4%).

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