Додон: на протест против правления Санду вышли более 10 000 человек

В митинге, как анонсировал ранее Додон, приняли участие руководство, члены и сторонники четырех партий: ПСРМ, ПКРМ, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». При этом акция была направлена против политики правящей в республике партии PAS. Политик отмечал, что в день митинга полиция «организовала фильтры» на всех дорогах, ведущих в Кишинев, а также проводила проверки и препятствовала передвижению автобусов и автомобилей, на которых граждане добирались до места акции.